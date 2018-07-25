Стали известны подробности об отце Кирилла Островского, водителя Hummer, устроившего смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки, где погибла девочка на пешеходном переходе.

Как выяснила "Страна", отец виновника ДТП, Островский Олег Витальевич является учредителем и владельцем 25% ООО "Европейский путь". Также он является членом Федерации сквоша Украины. Отец зарегистрирован по тому же адресу в Киеве, что и сын.

Фото: Страна.ua

На сайте украинской Федерации сквоша ( игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении - Прим. Ред.) Островский действительно указан как ее полный член в разделе "Органы управления". Там же опубликовано его фото.

Фото: squash.ua/organy-upravleniya

Напомним, 24 июля в Киеве поздно вечером женщина с ребенком переходили дорогу по "зебре" и на зеленый сигнал светофора. Почему она не заметила несущийся на переход Hummer - неизвестно. Машина с разгону сбила девочку и протащила ее еще несколько десятков метров. Мать при этом не пострадала.

После этого водитель Hummer попытался скрыться, предварительно сняв номера. Но полиция задержала его буквально через три дома вниз по бульвару - у бизнес-центра "Парус".

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