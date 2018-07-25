Водителю автомобиля Hummer экс-боксеру Кириллу Островскому, который вчера вечером насмерть сбил 9-летнюю девочку в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Да, это водитель 1995 года рождения. Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, Островского задержали по ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"В настоящее время правоохранители тщательно изучают камеры видеонаблюдения с места ДТП, общаются с очевидцами с целью объективного расследования аварии. Кроме того, в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщает прокуратура Киева, водитель "Hummer" грубо проигнорировал правила дорожного движения, "а именно красный сигнал светофора".

Отмечается, что 23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

"Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Кроме того, готовится ходатайство в суд об аресте автомобиля "Hummer"", - подытожили в прокуратуре.

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