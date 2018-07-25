В Вараше Ровенской области неизвестный попал в ДТП на угнанном автомобиле Renault Kangoo. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел по ул. Бондаренко, 10 ночью 24 июля.

Автомобиль врезался в бордюр и перевернулся на крышу.

На момент прибытия спасателей ГосЧС водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля и покинули место происшествия.

В результате ДТП образовался разлив горюче-смазочных материалов и существовала реальная угроза возгорания автомобиля. Спасатели сразу отключили аккумуляторные батареи и смыли с проезжей части дороги горюче-смазочные материалы, которые вытекли из машины. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

По данным полиции области, автомобиль находится в угоне. Об этом заявлял его владелец 68-летний житель Вараша. Автомобиль похитили с парковки во дворе многоэтажки вблизи подъезда. ДТП случилось через пару часов после угона.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

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