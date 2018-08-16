На днях в сети вновь появились анонсы очередного конца света. В этот раз издания ссылались на экс-сотрудника Геологической службы США Итана Троубриджа, который заявил, что апокалипсис на Земле наступит из-за так называемой планеты Нибиру. В сети даже появились сообщения, что конец света наступит 16 августа этого года.

Объект до сих пор не зафиксировали ученые, однако поклонники теории Нибиру верят, что это десятая планета Солнечной системы, которая принесет смерть, однажды столкнувшись с Землей.

Откуда же возник миф о Нибиру? Действительно ли она может уничтожить нашу планету и что об этом говорят ученые NASA? "Страна" собрала информацию о так называемой планете смерти.

Теория писателя Ситчина: пришельцы и шумеры

О планете Нибиру в массовой культуре заговорили в 70-х годах прошлого века после заявлений писателя-фантаста Захария Ститчина, который написал немало книг об этом. Обладая определенными познаниями, на уровне любителя, по истории, археологии и семитских языках он выдвинул теорию, что в шумерской мифологии говорится о таинственной планете Нибиру по имени одного из богов.

Ситчин заявил, что сделал такой вывод после изучения шумерских манускриптов неизвестных официальной науке. Шумерскую клинопись он изучил самостоятельно, когда руководил судоходной компанией и посещал археологические памятники.

По версии американского писателя, Нибиру – планета, которая в древности уничтожила планету Тиамат между Юпитером и Марсом. И что из обломков этой планеты возникла Луна.

Якобы, это коричневый карлик, или десятая планета, которая находится на вытянутой орбите и один цикл ее оборота вокруг Солнца составляет 3 600 лет, поэтому ее до сих пор не было видно с нашей планеты. Ситчин заявил, что она приблизится к Земле в 2085 году.

Фото: Захария Ситчин

Кроме того, он сообщил, что уничтоженную планету Тамат населяла цивилизация, которая выжила и позже посетила Землю. Наша планета, по версии Ситчина, заинтересовала пришельцев запасами золота. А поскольку добывать его им было сложно, они внедрили свои гены в гены "местных жителей" - Homo erectus. То есть прокачали их и стали использовать, как рабочую силу, добывая золото в Африке.

Якобы мифы о древних богах – это пересказы о развитых пришельцах, которые уже тогда освоили космос.

Все эти выводы Ситчин сделал опираясь на собственные умозаключения, библейские и шумерские тексты.

Расписание концов света

Идея близкого конца света из-за Нибиру захватила многих людей. По их мнению, сблизившись с Землей, сила гравитации планеты-смерти вызовет глобальные катаклизмы – землетрясения, извержения вулканов, тайфуны.

При этом непонятно, как Нибиру собирается это сделать, если, по мнению Ситчина, является чуть ли не самым дальним космическим объектом внутри Солнечной системы.

Однако появились так называемые проповедники апокалипсиса. Они называли его этапом очищения человечества.

Волна ажиотажа от столкновения с Нибиру возникла в 90-х годах, когда американка Нэнси Лидер объявила, что контактировала с пришельцами. От них она узнала, что Земля погибнет в 2003 году. И объявила, что к этому времени нужно усыпить домашних животных, чтобы избавить их от мучений. Была названа дата – 27 мая 2003 года.

Но срок пришел, а Земля все также продолжала свой путь по орбите и никаких происшествий космического масштаба не произошло.

После этого Нэнси заявила, что намерено ввела всех в заблуждение, назвав свои слова "белой ложью". Она сказала, что откроет настоящую дату позже. И действительно потом объявила, что апокалипсис намечается на середину 2010 года. Но вновь "контактер" ошиблась с прогнозом.

Фото: Примерно так представляют столкновение с Нибиру

После этого слухи о новых датах конца света, связанные с "планетой смерти" продолжают функционировать.

Так, стали говорить, что дата сближения с Нибиру, которая уничтожит Землю – 2012 год, и что погибнет больше половины людей. Люди, верящие в конец света 2012 года, заявляли, что это совпадает с концом календаря Майя. Якобы древние индейцы тоже предсказывали гибель Земли. Как и шумеры. Шесть лет назад, 21 декабря, слухи о конце света были настолько сильными, что на волне паники, начали скупать бункеры и продукты с большим сроком хранения, которые могут пригодиться после апокалипсиса.

Очередной всплеск возник недавно после сообщений о том, что экс-сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж заявил о приближающемся апокалипсисе из-за Нибиру и что информацию об этом "ученые скрывают" уже с десяток лет.

Также датой ближайшего конца света и приближения загадочной Нибиру некоторые ресурсы назвали 16 августа и связали это с приближением кометы C/2017 S3 (PanSTARRS), которую в СМИ стали называть "зеленым Халком" из-за светящегося газового облака вокруг нее. Небесное тело обнаружили в сентябре 2017 года. Ожидается, что на ближайшую точку к Солнцу (внутри орбиты Меркурия) она выйдет 15-16 августа. А после этого начнет удаляться за пределы Солнечной системы. Комета будет видна в любительские приборы с июля по начало августа. Ее можно заметить в северной части неба невысоко над горизонтом.

NASA не верит в Нибиру

Ученые не рассматривают всерьез теории о планете Нибиру в связи с отсутствием обоснованности и считают ее всего лишь мистификацией.

В преддверии конца света 21 декабря 2012 NASA, которое редко комментирует подобные слухи из-за их нелепости ответило на самые распространенные вопросы об апокалипсисе и Нибиру.

На вопросы отвечал Дэвид Моррисон - старший научный сотрудник института астробиологии NASA, доктор астрономии Гарвардского университета.

Фото: Дэвид Моррисон из NASA

Миф об астрономических предсказаниях шумеров

Он опроверг информацию о так называемых удивительных астрономических предсказаниях шумеров. До нас дошло мало информации о достижениях древней цивилизации в это сфере науки. К тому же шумеры не знали о планетах дальше Юпитера и вообще не знали, что небесные объекты вращаются вокруг нашего светила.

И это, не говоря уже о том, что лингвисты отмечают неточный и вольный перевод Ситчина, который вырывает слова из контекста. Например, он заявлял о 12 известных шумерам планетах. В то время, как на всех дошедших до наших дней источников, их пять.

Миф о таинственной планете Х

Он также рассказал о "планете Х", после открытия которой сторонники Ситчина заявили, что это и есть Нибиру.

В 1983 году специальный спутник IRAS обнаружил новые источники излучения инфракрасного спектра. После этого одно научное издание написало, что некоторые объекты могут оказаться неоткрытыми планетами, поскольку не подходят под существующую классификацию и поползли слухи. Однако позже выяснилось, что это были удаленные галактики.

При этом "планета Х" - это не десятая планета, а условное обозначение для объекта, о существовании которого свидетельствуют непрямые данные. То есть это не римская цифра 10 в названии, а "икс". Небесному объекту дают название после того, как он признается реально существующим.

Кстати, в 2016 году, уже после того, как Плутон перестали считать девятой планетой солнечной системы, еще одну "планету Х" вычислили астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун (оба из Калифорнийского технологического института).

Период одного ее витка вокруг Солнца – примерно 10-15 тысяч лет. Пока существование этой удаленной планеты является лишь гипотезой, поскольку визуально ее не обнаружили. Она не получила официального названия, хотя между собой Батыгин и Браун называют ее, то Толстячком, то Иосафатом, а иногда Джорджем.

Фото: Майкл Браун (слева) и Константин Батыгин (справа)

Миф о фото и видео-доказательствах НЛО

Также в NASA сообщили, что отражение Солнца на линзах техники, часто принимают за таинственный летающий объект либо планету. Такой блик находится напротив Солнца и повторяет его движения, если речь о видео. Кстати, такую иллюзию часто принимают за НЛО.

Популяризаторы науки поясняют, что при желании под имеющиеся факты можно подогнать любую гипотезу, чем и пользуются мистификаторы. К тому же красивая история о могущественной цивилизации пришельцев и планете-разрушительнице воспринимается легко, как сюжет фантастического фильма. А оперировать научными понятиями в астрономии, истории, археологии – сложнее. Этим и пользуются лжеученые, предлагая более "легкоусваиваемую" и понятную картину мира.

В NASA отмечают, что спустя десятилетия слух, который гулял в интернете, продолжает функционировать и хотя бы раз в день кто-то спрашивает о Нибиру.

"Когда я начинаю убеждать человека, что никакая Планета Икс не движется к нам, меня подозревают в обмане, а то и просто в открытую называют лжецом: мол, я скрываю от общественности важную информацию. Зачем тогда кто-то пишет и звонит мне, если все знают лучше меня, как обстоит дело в этой мистической Нибиру?", - заявил астробиолог Дэвид Моррисон.

И, похоже, пока ничего не меняется.