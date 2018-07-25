После публикации видео, где предположительно спецназ СБУ штурмует добровольцев на Донбассе (подробнее об этой истории читайте здесь), на "Страну" посыпались угрозы физической расправы.

Пост с открытыми призывами "подержать за горло" сотрудников нашей редакции опубликовал у себя в Facebook близкий к власти волонтер Роман Доник.

"Мне вот всегда, было интересно. А вот вы, все эти люди, из якобы СМИ. Типа странауей, цель которых разгоны фейков и зрад для того, чтоб устроить бойню между Украинцами, вот вы реально думаете, что во время замеса никто о вас не вспомнит и ни у кого не появится желание за горло подержать? Так вспомнят. И подержат. И даже посольство РФ не спасет. Потому что вы твари, пытаетесь устроить замес неконтролируемый. Но это вам так кажется. И хочется. Потому что в любом хаосе найдутся люди, удовольствие которых будет в одном - вовлечь в этот хаос вас. Именно вас. Теплых и беззащитных", - написал Доник.

Что интересно, "лайк" под этим статусом поставил глава киевской полиции Андрей Крищенко. Он использовал именно значок "нравится", а не другие реакции - нейтральные или негативные.

В комментариях пользователи начали рассуждать о том, как именно будут "держать за горло" журналистов "Страны".

"Они думают, что успеют свалить, но это не факт. Их пристрелят как Веремия свои по ошибке!", - пишет некий Александр Вакуленко. А другой комментатор Владимир Бойко утверждает, что уничтожать наших журналистов пойдут целенаправленно и "по адресам".

"Страна" воспринимает пост Романа Доника как прямую угрозу физической расправы, связанную с нашей журналистской деятельностью и готовит заявление о совершении преступления в правоохранительные органы по данному факту.

У "Страны" уже есть опыт общения с силовыми структурами по поводу угроз в наш адрес. Так, 25 декабря 2017 года на Майдане на главного редактора издания Игоря Гужву совершил нападение лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась. "Страна" подала заявление о совершении преступления (препятствование журналистской деятельности). Однако в полиции официально отказались открывать уголовное производство.

Как в этот раз полиция отреагирует на наше заявление - будет очень показательно с точки зрения реального отношения властей к защите прав журналистов.