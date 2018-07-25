В Черкассах на пешеходном переходе столкнулись иномарки, погибла женщина с четырехлетним сыном
В Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын. Об этом сообщило местное издание Прочерк со ссылкой на патрульную полицию.
Автомобиль BMW врезался в Fiat, из-за чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения, говорится в сообщении.
Фото: procherk.info
С места происшествия водитель BMW сбежал, так что кто в момент аварии находился за рулем, неизвестно. Полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. На месте водителя не было никого.
Фото: procherk.info
Отмечается, что этот автомобиль BMW с харьковской регистрацией ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.
Фото: procherk.info
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