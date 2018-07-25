В Киеве 25 июля неадекватного мужчину под действием наркотиков задержали на улице Богдана Хмельницкого, 10. Он разгуливал по району, валялся на тротуаре и бросался под машины. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Около 7:15 возле мужчины уже находились сотрудники полиции. Также подъехала машина "скорой".

По словам полиции, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина, вероятнее всего, находится под действием психотропных веществ.

Мужчине пытались оказать помощь прямо на месте, а позже госпитализировали в больницу.

Напомним, стало известно, как покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко.

Также "Страна" писала, что в Киеве женщина покончила с жизнью, выбросившись с 21 этажа.

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