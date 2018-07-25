В Москве внезапно умер 39-летний Александр Исаков, артист Государственного театра киноактера РФ, известный по роли в популярном сериале "Счастливы вместе".

Об этом сообщает сайт театра.

Трагедия произошла 23 июля из-за длительной болезни: у артиста была диагностирована двухстороняя пневмония с осложнениями.

Представители театра, в котором работал Исаков, принесли свои соболезнования и рассказали, что при жизни актер был ярким и очень талантливым.

С 2004 года Исаков был занят в самых популярных постановках Театра киноактера, среди которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

Наряду с ролями в театре Александр Исаков сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".

Фото: teatrkinoaktera.ru

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна причина смерти российского режиссера Станислава Говорухина.

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