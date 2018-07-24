На опубликованное в сети видео, где якобы сотрудники СБУ берут штурмом базу добробата на Донбассе, посыпались десятки отзывов.

Представители власти и близкие к ВСУ волонтеры, а также армия провластных блогеров назвали видео постановкой.

С другой стороны, недавно глава ООС Сергей Наев заявлял, что добровольцам, которые не входят в официальную структуру ВСУ и МВД, на передовой не место. Единственное формирование, которое никому формально не подчиняется - это Украинская добровольческая армия Дмитрия Яроша, а также отряды ДУК "Правый сектор".

Также "Страна" рассказывала о конфликте между командованием ООС и некоторыми добробатами. Который никто и не пытался опровергать до публикации скандального видео. А после него - тут же пошли заявления, что никакого конфликта на самом деле нет.

"Страна" собрала реакции на видео и аргументы "за" и "против" его достоверности.

Что на видеоролике

Видео опубликовано на YouTube-канале некоего Павло Пабло. Автор ролика не написал, когда и где именно произошло предполагаемое разоружение.

Однако, очевидно, что после запрета командующего операцией Объединенных сил (ООС) Сергея Наева добровольцам находиться на линии фронта, действие если и происходит, то на Донбассе.

"Не стрелять! Сейчас командиры договорятся, иначе всех вас здесь положим!" - кричит сначала "добробатовец". Однако, "спецназ" все равно идет в наступление.

"Бандеровцы еб@ные", бросает один из "СБУшников". В конце видео показано, что захваченного "добробатовца", который весь в крови, люди в форме с надписью СБУ спрашивают зачем он стрелял.

Реакция властей

Первым делом видео назвали фейковым в СБУ. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила, что на ролике бойцы одеты в форму, которую не носит спецназ спецслужбы.

Захват базы УДА опроверг в Facebook и ее глава Дмитрий Ярош. Причем сделал он это при интересных обстоятельствах. Не успело появиться в сети это спорное видео, как Ярош немедленно опубликовал "успокаивающее" фото с командующим ООС Сергеем Наевым и заверил, что никакого конфликта нет.

Совпадение ли это? Как знать.

"Официально заявляю: тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопехотного отряда "Волынь ", медицинского батальона" Госпитальеры ", Военной разведки, Учебного центра, Территориальных отрядов Украинской Добровольческой Армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы - тоже.

Врагам открываю "важную" военную тайну: "все базы УДА от 2015 уже" захвачены СБУ ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС", - заявил Ярош и опубликовал фото со своей вчерашней встречи с командующим ООС Наевым.

Повторимся, что реакция Яроша вышла слишком оперативно для такого рядового, как утверждают, фейка. Одновременно о встрече отчитались и в штабе ООС.

Тот факт, что эта тема болезненна для власти, косвенно подтверждает и реакция вице-спикера Ирины Геращенко. Она не только поблагодарила Яроша у него в комментариях, но и написала отдельный пост об этом.

"ООС требует четкой координации усилий и подчинение единому центру. Именно так прописан Закон. Спасибо Д. Ярошу и его собратьям за все, что они делают для защиты Украины, за установку на Победу, а не на зраду".

Так это фейк?

Аргументы за то, что это постановка, изложил "Украинский милитарный портал" в своем Twitter:

Если обобщить аргументы сторонников "фейковости" ролика, то они таковы.

Первый - эмблемы сотрудников спецназа СБУ устаревшие.

Новые "патчи" эмблемы СБУ введены в 2018 году. Это темно-зеленая аббревитура – буквы СБУ на фоне защитного – бледно зеленого цвета.

Второй довод – то, что флаг на антенне бронетранспортера вначале ролика не видно, а сам флаг "вдруг" появляется в кадре лишь в конце.

Также в числе "опровергающих доводов" звучит то, что все действующие герои видео – как сотрудники СБУ, так и задержанный боец добробата "почему-то" говорят только на русском языке.

Или не фейк?

Стоит отметить, что несмотря на то, что новые эмблемы – "патчи" СБУ действительно введены в обиход в 2018 году, сотрудники спецназа этой спецслужбы не всегда используют новые форменные знаки. Свидетельств об этом можно найти.

Например:







На этих роликах, относящихся к тренировках и операциям СБУ, видно, что сотрудники спецслужбы носят как новые "патчи", так и старые.

Кстати, Михаила Саакашвили также задерживали сотрудники СБУ со старыми эмблемами – патчами.

Второй довод критики – то, что в начале видео не видно флага, также можно оспорить – в начале видео антенну бронетранеспортера оператор попросту не захватывает полностью в кадр.

Также достаточно странной является высказывания о том, что все участники видео "почему-то" говорят на русском языке. На русском языке действительно говорит подавляющая часть бойцов ОСС – бывшего АТО. Причем, как в ВСУ, так и в полиции и спецслужбах. Что впрочем, не мешает бойцам переходить во время исполнения служебных обязанностей на украинский язык.

Не является чем-то совсем уж невозможным и заявление о "еб@ных бандеровцах". В СБУ, также как и в других силовых структурах, служит немало людей с антимайдановскими убеждениями, которые националистов сильно не любят.

Как разоружали добробаты

Впрочем, один из главных аргументов в пользу достоверности видео - то, что спецназ действительно в течение мая-июня проводил зачистку добровольческих подразделений, не входящих ни в одну из официальных силовых структур в зоне ООС.

Об этом косвенно дал понять сам Наев, заявив, что добровольцы с оружием на линии фронта появляться более не должны.

Как уже писала "Страна", разоружение отдельных добровольческих отрядов и подразделений Украинской добровольческой армии (УДА - ориентируется на бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша) и ДУК "Правый сектор" происходило с начала лета.

Первым была разоружена группа ДУК в Очеретино под Донецким аэропортом. Причем инициаторами процесса стала военная прокуратура – дело в том, что накануне в отряде ДУК в Очеретино был инцидент – один из бойцов по своей воле ушел за линию фронта с целью провести диверсию. Его заметили сепаратисты и обстреляли. При этом боец получил ранение. При попытке вытащить "самовольщика"-диверсанта, был убит еще один боец ДУК.

После этого случая группу разоружили и вывели с позиций. Разоружение проводило спецподразделение КОРД Национальной полиции с участием военной прокуратуры и ВСП.

К середине июня, разоружили 8 батальон "Аратта" УДА. Последними был разоружен отряд УДА в Авдеевке и в Песках. Впрочем, обе отряда разоружились без сопротивления, хотя и под нажимом военных.

Что касается эпизода, к которому имеет отношение попавший в сеть ролик, то сразу несколько представителей добровольческого движения заявили "Стране", что он может отражать реальные события. А именно - зачистку в начале июня 2018 года под городом Мангуш (близ Мариуполя) тыловой базы ДУК "Правый сектор".

По данным добровольцев, к моменту выдвижения спецназа СБУ там находилось лишь несколько бойцов ДУК. Остальные в этот момент находились на переднем крае под Широкино. После изъятия оружия сотрудниками СБУ, никто из бойцов ДУК в Мангуше задержан не был. Впрочем, избиение одного из бойцов ДУК действительно было.

Но и его, после изъятия оружия и боеприпасов, отпустили восвояси.

К слову, при внимательном просмотре видеоролика на последних секундах при увеличении видно, что нарукавная эмблема задержанного бойца относится к Добровольческому Украинскому Корпусу – ДУК.

Отметим, что в "Правом секторе" пока официально не комментировали информацию о зачистках и разоружении их бойцов в Мангуше.

Угрозы в адрес "Страны"

Подчеркнем еще раз - публикация очевидного фейка, который тут же был разоблачен, не могла бы вызвать такого ажиотажа. Видимо, ролик задел чувствительную струну - иначе не объяснишь, почему на "Страну", которая в числе прочих опубликовала это видео, посыпались угрозы от провластных блогеров и волонтеров, близких к командованию ВСУ.

Пост с открытыми призывами "подержать за горло" сотрудников нашей редакции опубликовал у себя в Facebook близкий к власти волонтер Роман Доник.

"Мне вот всегда, было интересно. А вот вы, все эти люди, из якобы СМИ. Типа странауей, цель которых разгоны фейков и зрад для того, чтоб устроить бойню между Украинцами, вот вы реально думаете, что во время замеса никто о вас не вспомнит и ни у кого не появится желание за горло подержать? Так вспомнят. И подержат. И даже посольство РФ не спасет. Потому что вы твари, пытаетесь устроить замес неконтролируемый. Но это вам так кажется. И хочется. Потому что в любом хаосе найдутся люди, удовольствие которых будет в одном - вовлечь в этот хаос вас. Именно вас. Теплых и беззащитных", - написал Доник.

Что интересно, "лайк" под этим статусом поставил глава киевской полиции Андрей Крищенко. Он использовал именно значок "нравится", а не другие реакции - нейтральные или негативные.

В комментариях пользователи начали рассуждать о том, как именно будут "держать за горло" журналистов "Страны".

"Они думают, что успеют свалить, но это не факт. Их пристрелят как Веремия (журналист "Вестей", убитый на Майдане в 2014 году - ред.) свои по ошибке!", - пишет некий Александр Вакуленко. А другой комментатор Владимир Бойко утверждает, что уничтожать наших журналистов пойдут целенаправленно и "по адресам".

"Страна" воспринимает пост Романа Доника как прямую угрозу физической расправы, связанную с нашей журналистской деятельностью и готовит заявление о совершении преступления в правоохранительные органы по данному факту.

У "Страны" уже есть опыт общения с силовыми структурами по поводу угроз в наш адрес. Так, 25 декабря 2017 года на Майдане на главного редактора издания Игоря Гужву совершил нападение лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась. "Страна" подала заявление о совершении преступления (препятствование журналистской деятельности). Однако в полиции официально отказались открывать уголовное производство.

Как в этот раз полиция отреагирует на наше заявление - будет очень показательно с точки зрения реального отношения властей к защите прав журналистов.