Украинские вузы массово гарантируют выпускникам места на контракт еще до того, как сформирован список бюджетных мест, пишет KП.

Издание отмечает, что лишь один из пяти опрошенных ВУЗов категорически ответил отказом гарантировать контракт, если подать документы уже сегодня.

"Раньше времени заманивать к себе контрактников начинают вузы, которые не уверены, что полностью заполнят платные места, - говорит сотрудник приемной комиссии одного ивано-франковского вуза. - Берут на непрестижные направления, ориентируясь на опыт прошлых лет, сравнивают текущее количество желающих. Несколько мест могут оставлять на всякий случай до конца вступительной кампании - вдруг появится выпускник с хорошими баллами".

Действительно, вузы, заполнив контрактные места, могут хитрить и всячески препятствовать поступлению абитуриента, который честно дождался распределения бюджетных мест и только потом сделал выбор в пользу платного обучения. Но это уже вопрос коррупции и обход всей рейтинговой системы обучения, когда на контракты проходят дети, которые сдали ВНО хуже своих более одаренных сверстников.

"Абитуриенты имеют право нести оригиналы документов даже до объявления рекомендуемых списков. Нет законов и норм, которые это делать запрещают. Но если параллельно с вами на контракт принесут документы люди, у которых балл выше вашего, то согласно рейтинговой системе вы опуститесь в этом списке. И в итоге можете не поступить. Иными словами, сдача оригинала документов в вузе - это еще не гарантия", - объяснили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В этой ситуации нарушаются все правила поступления в вузы.

"Ситуация, когда вузы преждевременно гарантируют контрактные места, является грубым нарушением порядка поступления абитуриентов. Нельзя зачислить человека в университет до тех пор, пока не издан приказ Министерством образования. Лишь после этого в течение трех суток вуз должен подписать контракт с абитуриентом. В противном случае договор не действителен", - говорит Оксана Варга столичный юрист, специализирующийся на делах в системе образования.

Но отследить нарушения слишком сложно. Ведь оно как минимум должно быть выгодно ректору как главе приемной комиссии. На практике все остаются безнаказанны, схемой все довольны. Кроме не поступивших детей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобразовании посоветовали абитуриентам сначала оценить свои шансы на поступление.

Также мы писали об электронном кабинете абитуриента. Как подать заявление в вуз через сайт Минобразования и почему он так тормозит.