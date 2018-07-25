Соединенные Штаты выделили более 300 миллионов долларов на изготовление противотанковых систем Javelin для поставок в другие страны, в том числе Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Штатов.

Отмечается, что компания Raytheon-Lockheed Martin Javelin получила 307 миллионов 535 тысяч 950 долларов для изготовления противотанковых систем для международных поставок. Среди стран назначения - Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Производство будет происходить в городе Тусон, Аризона. Приблизительная дата окончания изготовления - 31 августа 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Полторак заявил, что американская ПВО Patriot может полностью закрыть границу с Россией.

Также Порошенко рассказал об использовании Javelin на Донбассе.