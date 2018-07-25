На юге Сирии террорист-смертник подорвал себя, погибли 38 человек, пострадали более 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Арабской Республики.

Террорист взорвал бомбу на городском рынке в городе Эс-Сувейда. Еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.

Помимо этого, жители деревни расположенной неподалеку от города деревни Дума ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и Сирия возобновила бомбардировки ИГИЛ, погибло мирное население - СМИ.

Также в Сирии Асад договорился о прекращении огня на юге и выходе к границе с Иорданией.