Харьковская группа "Пошлая Молли" отменила свое выступление на фестивале "Нашествие" в России. Музыканты мотивировали свое решение тем, что для них неприемлемо участвовать в "событии с милитаристским оттенком".

Дело в том, что с 2013 года партнером "Нашествия" является Министерство обороны России. В рамках фестиваля проводятся выставки новой военной техники, а также производится запись желающих служить в российской армии по контракту.

Украинская группа заявила, что не может выступить на таком фестивале, поскольку считает, что "там, где музыка, нет места оружию".

Помимо украинцев, от участия в "Нашествии" отказались по тем же причинам три российских группы – "Элизиум", "Порнофильмы" и "ЙОРШ". Первые две регулярно выступают в Украине, в том числе на летних фестивалях. По словам российских артистов, организаторы фестиваля ранее обещали им, что сотрудничество с Минобороны РФ в этом году не будет продолжено, но не сдержали слово.

Фестиваль «Нашествие» пройдет в начале августа в селе Большое Завидово Тверской области.

Напомним, что "Пошлая Молли" была одним из участников фестиваля Atlas Weekend, который прошел в Киеве в начале июля.