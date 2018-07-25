В Украине из-за гроз и порывов ветра без света остались 66 населенных пунктов
В Украине из-за непогоды сегодня оказались обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях страны, причем Львовская область пострадала больше всего.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отмечают, что из-за грозы и сильного ветра сработала системы защиты линий электропередач .
По состоянию на 7 часов утра 25 июля остались без света: во Львовской области – 32 населенных пункта, Киевской – 22, Черновицкой – 6, Луганской – 4 и Днепропетровской – 2 населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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