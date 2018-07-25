В Украине из-за непогоды сегодня оказались обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях страны, причем Львовская область пострадала больше всего.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отмечают, что из-за грозы и сильного ветра сработала системы защиты линий электропередач .

По состоянию на 7 часов утра 25 июля остались без света: во Львовской области – 32 населенных пункта, Киевской – 22, Черновицкой – 6, Луганской – 4 и Днепропетровской – 2 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее "Страна" сообщала, что Днепр затопило после мощного ливня.

Также мы писали, почему на улицах Киева даже после коротких ливней начинаются потопы.