Эпидемия ужасных ДТП продолжается. В Киеве буквально за день произошли две страшные аварии. И это несмотря на суровые заявления полиции, которая на выходных пообещала ввести на дорогах страны едва ли не военное положение.

Днем вторника легковушка вылетела на остановку и сбила трех человек на Дорогожичах, одного - со смертельным исходом. А вечером на бульваре Леси Украинки - то есть в центре столицы - произошла совершенно ужасная история.

Неадекватный мажор на "Хаммере" сбил ребенка на переходе и протащил его 50 метров. Все это происходило на глазах у матери. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась.

Последнее происшествие потрясло соцсети. Люди вспомнили, что после подобного ДТП в Харькове власти ограничили скорость в городах до 50 км/ч. Однако, судя по тому, что произошло с ребенком вчера в Киеве, кто нарушал правила, тот и продолжает это делать.

"Страна" разбиралась в деталях очередной автомобильной трагедии.

Подробности аварии

Авария произошла по бульвару Леси Украинки, 5, где находится "Новая почта".

Поздно вечером женщина с ребенком переходили дорогу по "зебре" и на зеленый сигнал светофора. Почему она не заметила несущийся на переход "Хаммер" - неизвестно. Машина с разгону сбила девочку и протащила ее еще несколько десятков метров. Мать при этом не пострадала.

После этого водитель "Хаммера" попытался скрыться, предварительно сняв номера. Но полиция задержала его буквально через три дома вниз по бульвару - у бизнес-центра "Парус".

Правда, если бы не смельчак на Toyota, который заблокировал путь вероятному убийце, его могли бы искать до сих пор.

Молодому человеку повезло, что его задержали дальше от места происшествия - ведь прохожие собирались натурально его линчевать. Подоспевшая полиция усадила его в патрульное авто и спасло от разгневанной толпы.

Известно, что виновник аварии сопротивлялся при задержании и вел себя вызывающе. Позже появилось видео последствий аварии. На место слетелось несколько экипажей полиции.

Мать девочки пытались успокаивать и откачивать от шока.

Что известно о водителе "Хаммера"

Стала известна личность водителя Hummer, устроившего смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки, где погибла девочка на пешеходном переходе. Его зовут Кирилл Островский, сообщает издание КНК Медиа со ссылкой на людей, опознавших владельца авто.

В 2014 году издание Капитал написало о нем, что он основатель и директор компании по продаже фитнес-сладостей Fit & Sweet. Кроме того, издание отметило, что Кирилл Островский когда‑то профессионально занимался боксом, поэтому поэтому и "окружение у него всегда было соответствующее".

Островский рассказывал, что их продукция подходит в первую очередь спортсменам и тем, кто заботится о калорийности своего питания, а также вегетарианцам. "Я сам не употребляю сахар в напитках уже давно. Посчитайте, сколько раз в день вы пьете кофе или чай и сколько кладете туда сахара. 1 ложка — 5 граммов, за день наберется 4‑10, вот и получается. Сладкое и мучное - намного больший враг, нежели жирное и жареное, а чистый сахар — тем более", - объяснил философию питания Островский.

Кирилл Островский. Фото: Капитал

На Facebook-странице Кирилла только одна фотография - он сидит на мотоцикле. Также на ней указано, что молодой человек проживает в Киеве. Другой информацией в соцсети он не делился.

Кроме того, что "Хаммер" у Кирилла на VIP-номерах - АІ8888.

Как выяснила "Страна", отец виновника ДТП, Островский Олег Витальевич является учредителем и владельцем 25% ООО "Европейский путь". Также он является членом Федерации сквоша Украины. Отец зарегистрирован по тому же адресу в Киеве, что и сын.

Островскому грозит до 8 лет тюрьмы

Задержанному Кириллу Островскому объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полиция изучает видео с камер наблюдения возле места ДТП, опрашивает свидетелей, назначен ряд экспертиз.

"В нашей стране опасно ходить на зеленый свет". Реакция соцсетей

В социальных сетях уже делают выводы из трагедии в центре Киева:

"В нашей стране опасно идти на зелёный сигнал светофора. Опасно идти по пешеходному переходу. Опасно стоять на обочине или даже на транспортной остановке.

И ещё...крайне опасно отпускать детей самих куда - либо.

Настигнет ли водителя возмездие? Не уверена. В таких случаях, я за другие бумеранги. Ибо справедливого суда в этой стране также не существует", - пишет адвокат Елена Лешенко.

Советник главы АП Юрий Чевордов признаёт, что ситуация на дорогах в Украине - критическая:

"В новости есть видео, где кричит мать убитой девочки. Это надо послушать, правда не всем, а у кого крепкие нервы. Извините, что на ночь глядя. Я не любитель острых ощущений и подобного рода сенсаций, но это надо послушать, чтоб понять - ситуация на дорогах критическая. Не обращать внимания на это уже невозможно. И точечно бороться - тоже бесполезно. К сожалению в голову к каждому водителю не влезешь и враз там все не изменишь и культуру вождения не привьёшь. Да и защиты от дурака не существует. Но уж слишком много дураков последнее время... Правительство ситуацию обещает в ближайшее время поменять в лучшую сторону. Но надо понимать, что промедление в этом вопросе смерти подобно. В буквальном смысле...".

"И ведь порешает же, у нас все решается", - считает блогер Денис Гороховский.

Когда прекратится этот беспредел на дорогах? Сколько еще зайцевых рулем должны убить невинных людей, чтобы полиция начала работать?", - интересуется телеведущая Татьяна Высоцкая.

Каждый день новости о трагедиях на украинских дорогах. Каждый Божий день.

Невыносимо больно узнавать о смертях и осознавать, что украинские дороги, перекрестки, улицы стали настоящими дорогами смерти.

Вчера в Киеве не стало маленькой девочки. Что-то мне подсказывает, что сбивший ее и сбежавший молодчик на «Хаммере» безнадежно болен, возможно патриот, активист, и все справочки уже рисуются.

У каждой трагедии свои причины, но есть и одна общая. Нет дорожной полиции. Нет хороших дорог. Разрушены судебная и правоохранительная системы.

Нет никакого контроля, и нет неотвратимости наказания. Нарушение закона - норма как для власти, так и для гражданина.

Утихнет боль, пройдет общественный интерес - взятка решит вопрос и сафари продолжится. Смерти и увечья - цена преступного бездействия, дешевого пиара, тупости и беспомощности власти.

Дороги для этих /.../ строятся не в Украине, а в офшорных зонах и странах ЕС", - считает адвокат Елена Лукаш.

В то же время журналист Вячеслав Чечило считает, что очередные возмущения в Facebook схлынут через несколько дней, а ситуация на дорогах останется такой же, как и была.

"После каждого пьяного ДТП хоть в ФБ не заходи - общественность кипит от благородного негодования и требует возмездия. Если бы ее запала хватало дольше чем на 2 дня, цены бы ей не было".