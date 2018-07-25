Во вторник, 24 июля, сгорело помещение тату-тату салона на первом этаже 26-этажного дома в Соломенском районе Киева, пишет "Информатор".

Вызов на линию 101 о пожаре на улице Вадима Гетьмана, 1Б (возле станции метро "Шулявская") поступил около 22:50.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. В помещении был размещен тату-салон, на момент пожара людей там не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: kiev.informator.ua

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние помещения. Жильцов дома не эвакуировали. На месте работал расчет ГСЧС, а также дежурили медики и полиция. Причину возгорания установит следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Троещине сгорел хостел, пострадали 6 человек.

Также в Дарницком районе украинской столицы загорелась девятиэтажка.