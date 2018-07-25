Сегодня все без исключения области страны накроют дожди с грозами
Сегодня, 25 июля по всей территории Украины пройдут дожди с грозами, сообщает "Укргидромецентр".
В северных областях ожидаются дожди с грозами, температура воздуха составит +25… +27 градусов днем и +16… +19 градусов ночью.
На юге страны столбик термометра будет показывать +27… +29 градусов днем, а ночью +19… +21 градус.
В западных областях будет немного холоднее. Температура воздуха составит +23… +27 градусов днем, +15… +18 градусов ночью. Ожидаются дожди с грозами.
Жителям центральных областей Украины термометр покажет днем +25… +27 градусов, а ночью +16… +18.
В столице погода будет такая же, как и во всей стране: ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +25… +27 градусов днем и +17… +19 градусов ночью.
Во всех областях прогнозирется восточный ветер 3-8 м/с.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала, что синоптик обещает, что скоро в Украине грозы и дождь сменятся летней жарой.
Также Гидрометцентр сообщил, как долго в Украине будут идти проливные дожди и греметь грозы.