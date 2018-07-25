25-летняя американская поп-исполнительница Деми Ловато попала в больницу Лос-Анджелеса. Скорее всего, у нее случилась передозировка наркотиками, сообщают американские СМИ. Представители певицы сообщили, что сейчас она находится рядом с семьей.

Как написал в Twitter агент певицы, сейчас она "в сознании и находится рядом с семьей". Подтверждать или опровергать сообщения о госпитализации агент не стал, ограничившись фразой о том, что для Ловато "самое важное сейчас - выздороветь".

Сайт TMZ, первый сообщивший о госпитализации Ловато, во вторник вечером написал, что певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.

Представитель Ловато также заявил, что часть информации, которую сообщают СМИ, не верна. Какая именно это часть, он не сказал.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка "What Is Sexy?" Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.

В 2017 году Ловато вошла в список самых влиятельных людей мира по версии Time.

Напомним, что недавно отеля в Одессе обнаружены мертвыми два гражданина Эстонии, которые прибыли 14 июля в город субботним авиарейсом. Подозревается, что у них также случилась передозировка наркотиками.