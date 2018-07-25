Прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по обвинению в совершении умышленного убийства семьи из трех человек в пгт. Большая Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным "Страны", речь идет о лицах, имеющих отношение к батальону "Донбасс" по подозрению в разбое, бандитизме и убийстве членов семьи кума экс-президента Украины Виктора Януковича в ночь с 5 на 6 декабря прошлого года.

"Установлено, что в декабре 2017 года трое злоумышленников из корыстных побуждений и на почве неприязненных отношений к потерпевшим в темное время суток зашли в здание последних, где, угрожая огнестрельным оружием, положили людей на пол, связали им руки и с помощью ножа по очереди убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого подозреваемые похитили вещи убитых и скрылись. Впоследствии их задержали правоохранители. При осмотре местности прокурор нашел предполагаемое орудие убийства - нож, который злоумышленники закопали в лесопосадке.

В прокуратуре добавляют, что во время досудебного расследования один из задержанных признался в совершении тройного убийства и рассказал все обстоятельства (об этом "Страна" писала ранее).

По результатам досудебного расследования уголовного производства подозреваемым сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Владимира и Ларису Дегтяренко зарезали в своем доме вместе с сыном Валерием, источник фото: npu.gov.ua

Отметим, что подробности этого кровавого убийства в свое время расписала "Страна" в материале "40 тысяч для ветеранов АТО. За что на Донбассе зарезали семью кума Януковича".

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