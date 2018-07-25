Стала известна личность водителя Hummer, устроившего смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки, где погибла девочка на пешеходном переходе. Его зовут Кирилл Островский, сообщает издание КНК Медиа со ссылкой на людей, опознавших владельца авто.

В 2014 году издание Капитал написало о нем, что он основатель и директор компании по продаже фитнес-сладостей Fit & Sweet. Кроме того, издание отметило, что Кирилл Островский когда‑то профессионально занимался боксом, поэтому поэтому и "окружение у него всегда было соответствующее".

Кирилл Островский. Фото: Капитал

Напомним, что водитель автомобиля Hummer, который сбил ребенка в центре Киева, проезжая на красный, пытался сбежать с места аварии, но позже был пойман, потому как другой водитель - автомобиля Toyota - заблокировал его движение и задержал преступника, сообщают очевидцы.

Вовремя прибывшая полиция спасла его самосуда очевидцев и родственников погибшей, которая умерла в карете скорой помощи.

Фото: Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что виновнику смертельного ДТП на "Дорогожичах" грозит 8 лет тюрьмы, а также о том, что в Киеве вылетевший на обочину автомобиль сбил троих пешеходов.