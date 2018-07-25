Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от торговых пошлин. Об этом он написал в своем Twitter.

"Представители ЕС завтра прибудут в США, чтобы обсудить торговое соглашение. У меня есть идея. И Вашингтон, и Брюссель отказываются от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Это наконец можно будет назвать "свободным рынком" и "честной торговлей". Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет", — заявил он.

Отметим, что всего за день до этого, 24 июля, Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили: "Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей".

Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.