Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение продлить срок безвизовых поездок в страну для туристов с 5 до 30 дней. Это касается посетителей страны из 80 стран, в том числе с 39 европейских стран, США, Австралии и Японии.

Указ вступает в силу через несколько дней после его опубликования. По его словам, эта мера направлена ​​на "содействие дальнейшему развитию туристического сектора" и представление Беларуси как хорошего организатора спортивных мероприятий и фестивалей.

Безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска.

Безвизовый режим не будут применять к иностранцам, которые прибывают или уезжают из соседней России за отсутствия контроля на общей границе.

Напомним, ранее Беларусь обогнала Украину и Россию по уровню реальной зарплаты и вышла на первое место в СНГ.

Еще раньше появилось видео прорыва кабанов через литовско-белорусскую границу.