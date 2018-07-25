Белый дом приостановил практику публикации итогов публичных телефонных звонков президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Об этом сообщает CNN, в самой же администрации это не подтверждают.

"Официальные описания звонков американского президента с иностранными лидерами - называются readouts в Вашингтоне и с помощью них можно своеобразно характеризовать дипломатию, которая проводится на высшем уровне между странами", - говорится в сообщении.

Майкл Аллен, который был членом Совета национальной безопасности при администрации Джорджа Буша, заявил, что, прекратив такую практику, Белый дом теряет "аспект публичной дипломатии".

За последние две недели Трамп имел по крайней мере два телефонных разговора с другими лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху. Белый дом подтвердил, что звонки были, но отказался подробно рассказать о том, о чем шла речь во время разговоров.

Напомним, еще в 2017 году стало известно, что Трамп раздает главам держав номер личной мобилки, и просит звонить ему без церемоний. Кроме того, Трамп выходит в Twitter из незащищенного смартфона.