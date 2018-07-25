Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин, предварительно оценив экономику проекта. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, передают российские Ведомости

Последний сам поднял этот вопрос, сказав, что о строительстве моста президента и правительство попросили сахалинские депутаты. Частично направить средства на проект можно из тех, которые изымаются по соглашению о разделе продукции. Путин идею в целом поддержал: "Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает". "Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим", – приводятся слова президента на сайте kremlin.ru.

Оценкой моста правительство занимается уже год. Сам Путин тоже успел не раз сказать о пользе проекта. Так, в июне 2017 г. он заявил, что мост восстановит территориальную целостность страны, поможет организовать движение товаров из Азии в Европу, повысит значимость Транссибирской магистрали. С переходом до Хоккайдо проект получился бы "планетарного масштаба", говорил Путин в сентябре. Правда, переговоры с Японией идут с трудом, сказал федеральный чиновник.

Сейчас сам мост оценен в 252,8 млрд руб., но с учетом строительства 585 км железнодорожных путей (однопутной колеи) проект обойдется в 637,5 млрд руб. (с НДС), следует из материалов РЖД

Согласно заданию на проектирование, железная дорога начнется от ст. Селихин Дальневосточной железной дороги, створ перехода через пролив Невельского пройдет по линии мыс Средний материковой части и мыс Погиби на о. Сахалин, завершится на ст. Ныш Дальневосточной железной дороги. Дорогу и мост планируют сделать однопутной и неэлектрифицированной. По-прежнему рассматривается и вариант строительства тоннеля. Проводится предварительная технико-экономическая оценка строительства железнодорожного перехода на Сахалин, стоимость будет рассчитываться на основе объектов-аналогов и результатов проектирования, сказал представитель РЖД.

В мае РЖД и Институт экономики развития транспорта (ИЭРТ) не нашли экономической целесообразности в строительстве моста на Сахалин. Но уже в июне РЖД пришла к выводу, что грузопоток можно увеличить до 46,9 млн т, сказано в материалах РЖД.

Проект воспринимается как политический, поэтому будет реализован вне зависимости от того, есть ли в нем действительно экономический смысл, уверен федеральный чиновник. Мост удобно предъявить, к тому же он нужен жителям острова, продолжает он. Согласно материалам РЖД, начать строительство можно в 2019 г., а завершить – уже в 2023 г.

Строительство моста на Сахалин будет сложнее Крымского, считают опрошенные "Ведомостями" строители. Часть площадок расположены в зоне вечной мерзлоты, а участок перехода пролива Невельского расположен на континентальном шельфе с особыми условиями проведения изыскательных и строительных работ, описываются особенности в материалах РЖД. К тому же завозить строителей для работы вахтовым методом придется издалека и вертолетами, что увеличит стоимость работ.

Реализовать проект могла бы компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, которая сейчас занимается строительством Крымского моста, сообщало Bloomberg и подтверждали чиновники "Ведомостям". Представитель Ротенберга сообщил "Ведомостям", что, пока нет проекта строительства, говорить об участии компании в нем преждевременно.

Мост на Сахалин – это нереальная затея, считает гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. Суммарный оборот грузов Сахалина сегодня – примерно 10 млн т, и увеличить его не получится. Нерентабельно через остров экспортировать и уголь из Монголии и Казахстана. А торговля Сахалина с материком укладывается в существующий контейнерный трафик, к тому же жители Сахалина (около 500 000 человек) ориентированы в основном на товары японского и китайского производства. А если власти хотят развивать туризм, то было бы полезнее субсидировать авиаперевозки, говорит Безбородов.

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