Появилось видео смертельного ДТП у метро Дорогожичи 24 июля. Момент смертельного ДТП у станции метро Дорогожичи в Киеве опубликован в YouTube с пометкой Слабонервным не смотреть! 21+

Водитель одного из автомобилей пытался "проскочить" перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого Renault отбросило в людей, которые ждали сигнала светофора.

От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте, еще трое были госпитализированы. Также в больницу увезли водителя Renault.

Фото: youtube.com

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