В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий могут ограничить на вход для пассажиров станции "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". В пресс-службе уточнили, что закрытие станций не планируется.

Станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" могут ограничить на вход 25 июля 2018 года. А также "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, что 24 июля представители украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) провели в Киеве торжественный молебен и Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси. В пятницу и субботу в Крестных ходах примут участие по 100 тысяч мирян УПЦ Московского и Киевского патриархата.