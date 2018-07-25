Появились подробности ДТП и дальнейших событий в Киеве на проспекте Леси Украинки, где водитель, мчась на красный на Нammer, насмерть сбил ребенка.

Во вторник, 24 июля, в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 5 водитель на Hummer сбил восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает Информатор.

По предварительной информации, девочка восьми-десяти лет с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также снял номера с автомобиля.

Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле у центра "Парус".

Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

По другой информации другой водитель - автомобиля Тойота - заблокировал его движение и не дал скрыться с места происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что виновнику смертельного ДТП на "Дорогожичах" грозит 8 лет тюрьмы, а также о том, что в Киеве вылетевший на обочину автомобиль сбил троих пешеходов.

Ранее полиция сообщила, сколько человек погибли в ДТП на дорогах Украины всего за сутки.