Появились подробности и первые фото с места смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, где погибла девочка на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля Хаммер, который сбил ребенка, проезжая на красный, пытался сбежать с места аварии, но позже был пойман, потому как другой водитель - автомобиля Тойота - заблокировал его движение и задержал преступника, сообщают очевидцы.

Задержанный водитель 1995 года рождения. Вовремя прибывшая полиция спасла его самосуда очевидцев и родственников погибшей, которая умерла в карете скорой помощи.

На месте происшествия ведутся следственные действия.

Ранее "Страна" сообщала, что виновнику смертельного ДТП на "Дорогожичах" грозит 8 лет тюрьмы, а также о том, что в Киеве вылетевший на обочину автомобиль сбил троих пешеходов.