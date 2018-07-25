В Киеве водитель на Hammer убил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться.

По данным dtp. kiev.ua, смертельное ДТП произошло на бульваре Леси Украинки, где неадекватный водитель сбил ребенка, протащив ее более 50 метров. Девочка, которой, по словам очевидцев, около 9-10 лет, умерла в карете скорой помощи.

На месте работают полицейские, около 10 экипажей. Местные жители и очевидцы пытались устроить самосуд, но блюстители порядка спасли водителя. Родители и родственники ребенка находятся в шоковом состоянии, сообщает журналист с места событий.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Ранее "Страна" сообщала, что виновнику смертельного ДТП на "Дорогожичах" грозит 8 лет тюрьмы, а также о том, что в Киеве вылетевший на обочину автомобиль сбил троих пешеходов.