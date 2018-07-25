В Козелецком районе (Черниговская обл.) за продажу элементов динамической защиты танков и боеприпасов военная прокуратура задержала контрактника, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook во вторник, 24 июля 2018 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины задержан водитель-электрик одной из воинских частей, дислоцированной в Козелецком районе Черниговской области.

По данным военной прокуратуры, солдат военной службы в течение мая-июля 2018 похищал военное имущество, в том числе боеприпасы и элементы динамической защиты танков, и продавал их гражданскому лицу.

"24 июля 2018 года указанный военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Данный факт задокументирован во время негласных следственных (розыскных) действий.

"Непосредственно после сбыта патронов и элементов динамической защиты танков "реализатор оружия" задержан в порядке ст.208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты", – отметили в пресс-службе военной прокуратуры.

Задержание произошло при оперативном сопровождении военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ в рамках уголовного производства по ч.3 ст.410 УК Украины (похищении оружия, боеприпасов, военной техники и другого имущества военной лицом в условиях военного положения". Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По месту жительства и прохождения военной службы задержанного продолжаются обыски.

Фото: facebook.com/vpcru/

Как сообщала "Cтрана", суд Киева приговорил дезертира-контрактника к четырем годам тюрьмы.

Мы писали, что на полигоне под Черниговом покончил с собой резервист, который вчера прибыл на учения.

Ранее в Торецке осудили сержанта, который расчленил убитого в зоне АТО сослуживца.