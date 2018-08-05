Школьник случайно обнаружил, что в зоопарке Египта посетителям показывали раскрашенных ослов вместо в зебр. Фото
Владельцы одного из зоопарков в Каире обманывали посетителей, выдавая покрашенных домашних ослов за зебр.
На подлог обратил внимание египетский десятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший в зоопарк на экскурсию. Он заметил, что черные полосы растекаются в области морды парнокопытного, а также его туловища.
Приглядевшись, школьник с удивлением обнаружил, что нечестные владельцы зоопарка разукрасили домашних ослов, широко распространенных в Египте, и выдавали их за экзотических животных.
Фото: facebook.com/mahmoud.a.sarhan.5851
Оказалось, что из-за установившейся в городе жаркой погоды краска потекла, и характерная окраска зебры исчезала прямо на глазах у десятиклассника. Молодой человек сфотографировал животных и разместил в аккаунте на Facebook, вызвав огромный интерес арабских СМИ.
Ветеринары подтвердили, что в зоопарке представлены ослы, а не зебры, однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры — настоящие.
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