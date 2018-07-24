В Херсоне из детского сада "Веночек" в микрорайоне ХБК убежала 5-летняя девочка и пешком прошла до дома 5 километров. Об этом сообщает "Гривна".

"Наша 5-летняя дочь сама пришла домой на поселок Восточный из садика по улице Кулика. Воспитатель утверждает, что потеряла ребенка в 12 часов, а нашли мы ее в 13. Подозреваем, что дочка ушла раньше и была в пути около двух часов. Благо, была в панамке. Рассказала, что все время шла по "зебрам", через оживленное движение людей и транспорта на Кулика, в районе Днепровского рынка, сквер по Залаэгерсег, далее вдоль дороги на Антоновку... Мы написали заявление в полицию и два – в горуправление образования. Оказалось, воспитательница поставлена на какой-то внутренний учет за употребление алкоголя. Родители крайне ею недовольны", - рассказала херсонка Катерина.

Директор детсада № 67 Людмила Охманюк рассказала, что воспитателя она уже уволила.

"С нами разбиралось управление образования. Воспитателя в минувший четверг я уволила. Ребенок посещал наш сад 5 дней. Девочка за месяц поменяла три садика, это тяжело, она все время плакала, в тот день также. Когда группа вернулась с прогулки, во время суеты в раздевалке, воспитатель позвонила папе, попросила забрать дочку. И в этот момент проморгала девочку. А минут через сорок ее нашел дедушка в районе "Салюта". Мы ее тоже искали всем коллективом", - заявила она.

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