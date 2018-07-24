Туроператр Join Up! отказывается от использования широкофюзеляжного самолета Airbus А330-200, которая родственная с туроператором SkyUp Airlines брала в "мокрый" лизинг у египетской авиакомпании Air Leisure, и будет перевозить туристов на запланированных ранее рейсах самолетами Boeing 737, сообщила пресс-служба Join UP! во вторник.

"В связи с невозможностью получить разрешение на полеты в аэропорт Харькова на постоянной основе крупного воздушного судна такого типа, компания приняла решение не использовать этот самолет в Украине", - говорится в релизе.

Согласно ему, перелеты перераспределяются между самолетами меньшей вместимости SkyUp Ailrlines и авиакомпаний-партнеров Join UP!

"Сегодня первый вылет Харьков-Шарм-эль-Шейх, который должен был осуществляться одним самолетом, выполняют два борта – рейс Bravo Airways BAY2731 и рейс SkyUp Airlines KUP 7311", – сообщает пресс-служба.

Также в полетную программу туров из Харькова в Шарм-эль-Шейх, помимо рейсов по вторникам и пятницам, был добавлен рейс в воскресенье.

Ранее во львовском аэропорту авиакомпания SkyUp Airlines отменила ряд рейсов. Эти рейсы будут осуществлены в те же даты, но двумя самолетами авиакомпаний-партнеров, указывает пресс-служба.

Пресс-служба Join Up! подчеркивает, что все рейсы из аэропорта Харьков по направлению Шарм-эль-Шейх и из аэропорта Львов по направлениям Хургада и Шарм-эль-Шейх осуществляются и далее запланированы согласно заявленному ранее расписанию.

В сообщении отмечается, что для уменьшения нагрузки на флот партнеров с 27 июля будет сокращена часть рейсов в Турцию: по направлению Анталия 3 рейса из Запорожья, 3 из Харькова и 2 из Одессы, по 1 рейсу из Харькова и Львова в Даламан, а также 3 рейса из Киева в Хургаду. Туристам, попавшим под оптимизацию, компания предлагает на выбор: изменить тур на вылет из Киева, изменить тур на другое направление Join UP! или полный возврат цены тура. Туристам, которые возвращаются с курортов в Украину по данным направлениям в период с 27.07 по 08.08, будут организованы вывозные рейсы, говорится в релизе.

Join UP! указывает, что отправляет ежедневно 15-20 рейсов с 3500-5000 туристами по собственным чартерным программам. В течение недели из Харькова осуществляется 6 рейсов, из Одессы – 4, из Львова – 11.

Как сообщала "Cтрана", в аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет из Украины.

Мы писали, что украинские туристы снова застряли, пытаясь улететь из Львова в Египет.