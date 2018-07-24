В СБУ отреагировали на распространяемое в сети видео с моментом разоружения добровольцев спецназом СБУ. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что "перед тем как снимать или распространять фейковые "хфильмы" о СБУ - посмотрите на настоящую форму бойцов. Любители!", намекая таким образом, что видео фейковое.

Также она выложила фото формы.

Фото: facebook.com

Напомним, в сети появился видеоролик, на котором показано разоружение националистов-добровольцев на Донбассе спецназом СБУ. Видео опубликовано на YouTube-канале Павло Пабло. Автор ролика не написал, когда и при каких обстоятельствах произошли эти события. Но, как рассказали "Стране" представители добробатов, речь идет, судя по всему, о разоружении подразделения Украинской добровольческой армии (не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины).

Как сообщала "Cтрана", ранее Наев на встрече с Ярошем предложил добровольцам служить в украинской армии по контракту.

Также мы писали, что бойцы добробатов рассказали, как их силой заставили уйти с фронта.