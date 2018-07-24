Скандально известная писательница Лариса Ницой назвала Усика слабаком, она считает, что первый в истории абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе не смог себя проявить как украинец. Об этом она заявила в эфире канала Обозреватель.

"Усик - трус. Одно дело - уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: "Слава Украине! Свободу украинцам - пленникам Кремля!"

Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только смелый человек. Украинец. Ни ты, ни тем усик не является".

Фото: www.facebook.com/

Как сообщала "Cтрана", ранее в сети обсуждалиоткровения министра Омеляна о бое Усика и Гассиева.

Кстати, вице-премьер Кириленко прокомментировал триумф Усика в Москве: "Еще несколько подобных событий и в агрессию России уже никто не поверит".

Также журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались в Facebook из-за Усика.