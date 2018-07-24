В Азовское море вернулись медузы. Последнее время отдыхающие и жители Херсонщины наблюдают нашествие медуз в водах Азовского моря, хотя последние годы их здесь не было. Причем люди жалуются, что они сильно жалят и даже приходится обращаться к медикам с ожогами. Об этом сообщает канал "ВТВ плюс".

Их число резко увеличилось в последние 4-5 лет, в Азовском море появились медузы, которых уже давно не видели в этих водах - аурелия аурита, напоминающая собой зонтик, и корнерот, похожий на купол с щупальцами. Главный научный сотрудник Херсонского краеведческого музея Михаил Подгайный называет главную причину этого явления – это повышение солености воды в море.

Видео: youtube.com

Как сообщала "Cтрана", украинские водохранилища превращаются в соленые лиманы и там разводятся медузы.

Также мы писали, что в Черном море возле Одессы нашествие медуз. Отдыхающих в воде атакуют сотни "корнеротов"