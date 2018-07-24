Подросток вонзил себе нож в сердце на глазах у матери. Об этом сообщают "Николаевские новости".

В Купянскую центральную районную больницу в Харьковской области привезли подростка с ранением грудной клетки. Оказалось, что 17-летний парень во время приступа агрессии пытался покончить с собой на глазах у матери.

Парень схватил нож и ударил им себя. Сейчас медики оценивают состояние подростка как тяжелое. Полиция открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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