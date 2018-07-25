На подконтрольной так называемой "ДНР" территории действует "норма", которая запрещает жителям, у которых есть долги по коммунальным платежам, выезжать с данной территории.

Об этом во время брифинга в Донецке сообщил так называемый представитель "министерства юстиции ДНР" Евгений Суржко.

Он объяснил, что для запрета на выезд необходимо решение "суда ДНР", которое потом направляется для исполнения в "пограничную службу". По словам Суржко, такая мера может быть применена к должнику "в случае уклонения от обязательств, возложенных решением суда".

Представитель "ДНР" добавил, что разрешение на выезд восстанавливается после погашения задолженности. Суржко отметил, что в 2018 году "исполнительной службой ДНР" уже было взыскано почти 10 миллионов рублей с должников.

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