Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта, а также рассмотрели возможность участия этих бойцов в подготовке сил для охраны госграницы.

"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.

Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.

Во время разговора Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся:

лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах;

лица, не имеющие законного права иметь оружие;

лица, официально не включенные в состав объединенных сил.

В то же время командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Он пояснил, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Украинская добровольческая армия (УДА) – добровольческое военное формирование, созданное в декабре 2015 года после выхода Яроша и его единомышленников из движения "Правый сектор".

Ранее "Страна" в статье "Пусть теперь Порошенко с Наевым сами воюют" подробно рассказывала о ситуации, которая сложилась с добровольцами на линии фронта. Командующий Операцией объединенных сил (бывшая АТО – Прим.Ред.) Сергей Наев заявил о том, что на переднем крае запрещено пребывание вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых операциях.