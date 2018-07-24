Тема проведения референдума на востоке Украины будет затронута в ходе встречи политдиректоров стран "нормандской четверки" в конце этой недели в Берлине, сообщил статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В конце этой неделе должна состояться на уровне политдиректоров стран нормандской четверки встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации минских договоренностей. Там поговорим", - сказал Карасин журналистам, отвечая на просьбу российского "Интерфакса" прокомментировать позицию Москвы по возможности проведения референдума в Донбассе.

Как сообщала "Cтрана", США отклонили предложение Путина по референдуму на Донбассе. Волкер подчеркнул, что без контроля Украины над временно неподконтрольными территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали – "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".

Мы писали, что Волкер заявил, что встреча Трампа и Путина не изменили позицию США по Крыму и Донбассу.