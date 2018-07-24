На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликованы списки претендентов на титул Лучшего футболиста и Лучшего футбольного тренера по итогам завершившегося футбольного года.

Там же можно проголосовать за Лучшего игрока среди женщин и Лучшего тренера женской команды. Голоса поклонников будут учитываться вместе с голосами журналистов и тренеров национальных сборных и капитанов при подведении итогов.

Голосование на fifa.com продлится до 10 августа, а сама торжественная церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

В числе футболистов - капитан французской сборной Антуан Гризманн, игроки сборной Франции Киллиан Мбаппе и Рафаэль Варан, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Хорватии Лука Модрич, капитан сборной Англии Гарри Кейн, капитан сборной Египта Мохаммед Салах, бельгийские полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

Здесь также опубликован список номинантов на звание тренера года ФИФА. В их числе - тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, тренер "Реала" в сезоне 2017/2018 Зинедин Зидан, тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Ранее "Страна" сообщала, что португалец Криштиану Роналду назван лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, а также о том, что лучший футболист мира 1995 года выиграл первый тур выборов президента Либерии.