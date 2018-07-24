Началась регистрация намерений относительно участия в конкурсах в Высший антикоррупционного суда и Верховного Суда.

Об этом сообщается на сайте высшей квалификационной комиссии судей.

"Информируем, что 24 июля 2018 начата регистрация намерений для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, в частности Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также конкурсе на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Намерения относительно участия в конкурсах можно зарегистрировать до 1 августа 2018 включительно," - говорится в сообщении.

Согласно части первой статьи 38 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" судьей Верховного Суда может быть лицо, которое, в частности, соответствует одной из следующих условий:

имеет стаж работы в должности судьи не менее десяти лет; имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее десяти лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и / или защиты от уголовного обвинения как минимум десять лет; имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, по меньшей мере десять лет.

Согласно части второй статьи 7 Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд" на должность судьи Высшего антикоррупционного суда может быть назначен гражданин Украины, если он, в частности, соответствует одной из следующих условий:

имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет; имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и / или защиты от уголовного обвинения как минимум семь лет; имеет совокупный стаж (опыт) указанной в пунктах 1-3 этой части работы (профессиональной деятельности) не менее семи лет.

Как сообщала "Cтрана", ранее Парубий подписал закон, обязывающий передать все подследственные Антикоррупционному суду дела.

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