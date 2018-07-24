Часть воинских должностей в Министерстве обороны Украины будут сокращены, сотрудники смогут остаться работать в качестве гражданских лиц либо перевестись в другие органы управления.

Как сообщается во вторник на сайте оборонного ведомства, такое решение принял министр Степан Полторак, озвучил его первый заместитель Иван Руснак на соответствующем совещании.

"В Министерстве останется определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими. Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, - это вопрос выбора. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генштабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях", - отметил он.

В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы.

При этом Руснак не озвучил ни сроки реализации решения министра, ни количество воинских должностей, которые будут сокращены.

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