Политдиректора стран "нормандского формата" в четверг обсудят в Берлине ситуацию на востоке Украины, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в МИД Германии.

"26 июля политдиректора стран "нормандского формата" встретятся в Берлине, чтобы провести консультации о ситуации на востоке Украины", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, стороны будут обсуждать реализацию минских договоренностей и планы по формированию миротворческой миссии ООН для Донбасса.

Как сообщала "Cтрана", США отклонили предложение Путина по референдуму на Донбассе. Волкер подчеркнул, что без контроля Украины над временно неподконтрольными территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали – "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".

Мы писали, что Волкер заявил, что встреча Трампа и Путина не изменили позицию США по Крыму и Донбассу.

Ранее в ОБСЕ призвали не забывать про экологические угрозы на Донбассе.