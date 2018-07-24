Синоптик Наталья Диденко показала карту, где видна плотная облачность над территорией Украины, из-за которой гроз и ливней в Украине хватает. Однако дала и свой прогноз.

"Уже уже скоро влажность начнет испаряться, а жара давить. Поэтому потерпите еще немного, соберите дождевую воду в ведра, купите новые очки от солнца и направьте мощную грозовую атмосферу в мирное русло," - написала она.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь. Одни ресурсы обещают семь дней осадков, другие считают, что четверг и пятница будут сухими. Что касается выходных, то часть синоптиков считает возможным дождь в один из дней - субботу либо воскресенье, другие обещают сухие выходные.

Мы писали, что погоду во вторник в Украине определят кратковременные дожди и грозы.