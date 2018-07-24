Суд не отпустил под домашний арест Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, обвиняемых в кровавом ДТП в центре Харькова.

Такое решение сегодня, 24 июля принял Киевский райсуд Харькова, пишет "Интерфакс-Украина".

По ходатайству прокуратуры суд продлил на 60 дней содержание под стражей двух обвиняемых в ДТП, произошедшем в центре Харькова 18 октября 2017 года и приведшем к гибели шести человек.

"Мы считаем, что риски сохранились, особенно в части, которая касается того, что обвиняемые могут скрываться от суда. В деле допрошены еще не все, так что есть риск влияния. Поэтому обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвиняемые и их адвокаты выступали против продления содержания под стражей.

"Относительно продления меры пресечения позиция защиты Зайцевой не изменилась. И на данный момент мы также возражаем против продолжения срока меры пресечения в виде содержания под стражей",- сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь во вторник на заседании суда.

По ее мнению, риски, на которые ссылалось обвинение, не доказаны. Кроме того, как утверждает адвокат, у ее подзащитной ухудшается состояние здоровья.

"Самое главное, что все вышеуказанные риски нивелируются наличием у Зайцевой заболеваний, симптомы которых постоянно беспокоят её, требуют систематического надзора врачей, регулярных обследований и лечения в условиях стационара. Указанное подтверждается выписками из истории болезни Зайцевой, начиная с 2007 года, когда последняя попала в ДТП, по результатам которого получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение и другие диагнозы", - указала Козырь.

Она подчеркнула, что медицинская документация свидетельствует об ухудшении состояния здоровья Елены Зайцевой. "Отсутствие надлежащего медицинского обследования, лечения с помощью медоборудования и высококвалифицированных специалистов, постоянного надзора врачей, необходимых лекарственных средств может привести к невозвратимым последствиям для неё. А с учетом постоянных сильных головных болей - вообще носят характер пыток", - добавила защитник.

"Учитывая состояние здоровья Зайцевой, описанное мной, невозможность получения адекватной медицинской помощи..., последняя должна быть освобождена с избранием для неё менее строгой меры пресечения. Считаю, что адекватной в данном случае мерой пресечения, с учётом резонансности данного дела, является круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля", - подытожила свое выступление адвокат.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица, как и ранее, потребовал освободить своего подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку, по его мнению, риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны. Дронов поддержал позицию своего защитника и сослался также на необходимость ухода за тяжелобольной матерью: "У меня мама дома, 82 года. Некому за ней ухаживать сейчас. Соседи ухаживают".

Суд счел позицию прокуратуры более убедительной и оставил обоих обвиняемых под стражей.

Следующее заседание назначено на 31 июля.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что на суде по кровавому ДТП в центре Харькова не могут найти важного свидетеля.

Также эксперт сообщил, на какой сигнал светофора ехали Зайцева и Дронов, устроившие кровавое ДТП в центре Харькова.