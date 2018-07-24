МВД намерено создать единую базу "Гарпун", в которой будет объединена информация о розыске транспортных средств и номерных знаков.

Соответствующий приказ № 497 был принят 13 июня 2018 года, пишет "Лига".

Согласно приказу, будет создана информационная подсистема "Гарпун" информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" для оперативного реагирования и принятия решений о розыске ТС и номерных знаков в рамках уголовного, исполнительного производств, производств по делам об админправонарушениях, ОРД, а также по определению следственного судьи, суда.

"Гарпун" создана для:

объединения информации о розыске ТС и номерных знаков в едином информационном пространстве с использованием современных информационных технологий, компьютерного и телекоммуникационного оборудования;

обеспечения оперативного реагирования должностными лицами органов полиции о розыске ТС и номерных знаков;

мониторинга временных потоков данных о номерных знаках, поступающих из систем видеофиксации, на предмет их розыска, одновременного нахождения на разных ТС (номерные знаки - двойники), использования номерных знаков, которые по данным ЕГР МВД уничтожены;

взаимодействия с государственными и частными исполнителями в ходе розыска ТС должника в исполнительном производстве.

Учет объектов ведется по следующим категориям:

ориентировка о незаконном завладении ТС;

ориентировка об оставлении ТС места ДТП;

ориентировка об оставлении ТС места совершения другого правонарушения;

ориентировка оперативная о ТС;

эвакуированные ТС;

розыск ТС в связи с незаконным завладением;

розыск ТС, покинувшего место ДТП;

розыск ТС по другим уголовным правонарушениям;

розыск ТС должника государственным исполнителем;

розыск ТС должника частным исполнителем;

розыск похищенного номерного знака;

розыск утраченного номерного знака;

уничтоженные номерные знаки.

Установлено, что ориентировка - доведение до личного состава органов полиции информации о возможной причастности водителя или пассажиров ТС к совершению ДТП, уголовного или админправонарушения или информации, свидетельствующей о том, что ТС или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или админправонарушения.

Для аналитической обработки используется фото- и видеоинформация, полученная с технических средств и технических приборов, имеющих функции фото- и видеофиксации (записи), закрепленных полицией на служебных ТС, монтированных/размещенных по внешнему периметру дорог и зданий, а также информация, полученная с автоматической фото- и видеотехники, находящейся в чужом владении.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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