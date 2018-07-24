МВД создает единую базу данных Гарпун о разыскиваемых номерах и автомобилях
МВД намерено создать единую базу "Гарпун", в которой будет объединена информация о розыске транспортных средств и номерных знаков.
Соответствующий приказ № 497 был принят 13 июня 2018 года, пишет "Лига".
Согласно приказу, будет создана информационная подсистема "Гарпун" информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" для оперативного реагирования и принятия решений о розыске ТС и номерных знаков в рамках уголовного, исполнительного производств, производств по делам об админправонарушениях, ОРД, а также по определению следственного судьи, суда.
"Гарпун" создана для:
- объединения информации о розыске ТС и номерных знаков в едином информационном пространстве с использованием современных информационных технологий, компьютерного и телекоммуникационного оборудования;
- обеспечения оперативного реагирования должностными лицами органов полиции о розыске ТС и номерных знаков;
- мониторинга временных потоков данных о номерных знаках, поступающих из систем видеофиксации, на предмет их розыска, одновременного нахождения на разных ТС (номерные знаки - двойники), использования номерных знаков, которые по данным ЕГР МВД уничтожены;
- взаимодействия с государственными и частными исполнителями в ходе розыска ТС должника в исполнительном производстве.
Учет объектов ведется по следующим категориям:
- ориентировка о незаконном завладении ТС;
- ориентировка об оставлении ТС места ДТП;
- ориентировка об оставлении ТС места совершения другого правонарушения;
- ориентировка оперативная о ТС;
- эвакуированные ТС;
- розыск ТС в связи с незаконным завладением;
- розыск ТС, покинувшего место ДТП;
- розыск ТС по другим уголовным правонарушениям;
- розыск ТС должника государственным исполнителем;
- розыск ТС должника частным исполнителем;
- розыск похищенного номерного знака;
- розыск утраченного номерного знака;
- уничтоженные номерные знаки.
Установлено, что ориентировка - доведение до личного состава органов полиции информации о возможной причастности водителя или пассажиров ТС к совершению ДТП, уголовного или админправонарушения или информации, свидетельствующей о том, что ТС или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или админправонарушения.
Для аналитической обработки используется фото- и видеоинформация, полученная с технических средств и технических приборов, имеющих функции фото- и видеофиксации (записи), закрепленных полицией на служебных ТС, монтированных/размещенных по внешнему периметру дорог и зданий, а также информация, полученная с автоматической фото- и видеотехники, находящейся в чужом владении.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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