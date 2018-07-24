В среду, 25 июля, в Украине ожидаются осадки, местами прогнозируются грозы. Днем температура воздуха прогреется до 23-28°, в южной части - до 32° тепла.

Погода в Украине 25 июля будет дождливой. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью ожидается 14-19°, на побережье морей до 22° тепла. Днем воздух прогреется до 23-28°, в южной части до 32°.

Погода на Киевщине 25 июля будет не совсем приятной - ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью покажет 17-19° тепла, днем 25-27°.

Во Львове завтра будет падать дождь. Температура ночью 15-17°, днем около 23°-25°.

В Днепре в среду дожди обещают в течение суток. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 27-29°.

В Харькове в ближайшие сутки ожидается непогода - дожди. Столбики термометров ночью покажут 16-18°, днем 27-29°.

В Одессе завтра Гидрометцентр прогнозирует дожди, вероятны грозы. Температура 19-21°, днем 27-29°.

В Карпатах в следующие сутки стоит ожидать дожди с грозами. Температура ночью 15-17°, днем 23-27°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Cтрана", погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь.

Мы писали, что погоду во вторник в Украине определят кратковременные дожди и грозы