Двоим украинцам, 41 и 43 лет, грозит до 12 лет тюрьмы за разбойное нападение на круглосуточный пункт обмена валют на западе Польши. Как сообщила полиция, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля в городе Жары Любуского воеводства, что на западе Польши, но сообщили о нем только 23 июля.

Украинцы во время нападения орудовали тяжелыми молотами. Нападавшие произвели несколько десятков ударов, но не смогли разбить бронированное стекло, однако через щель, которая при этом образовалась, они смогли забрать из обменника значительную сумму средств. При этом не сообщается, сколько денег украли грабители. На видео видно, что они взяли несколько пакетов.

С помощью следственных действий полиция установила лиц, которые могут быть причастны к нападению. Информацию о беглецах передали всем правоохранительным структурам Польши.

Задержали нападавших в Долгобычеве при попытке пересечь польско-украинскую границу вне пункта пропуска во вторник, 17 июля. Во время задержания пограничники выяснили, что этих мужчин разыскивает Любуская полиция за нападение на обменник.

В четверг, 19 июля, украинцам избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Им инкриминируют разбой с использованием опасных предметов. Мужчинам грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы. Кроме того, полиция выясняет, причастны ли эти мужчины к другим разбойных нападений в Польше.

Фото: youtube.com/NewsLubuski.pl

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