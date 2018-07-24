Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень сильно выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал он.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты выяснили, кто уговорил Трампа отказаться от слов о российском вмешательстве уже после встречи с Путиным.

Также Трамп обвинил лично Путина во вмешательстве в выборы США.